Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Askeri araç devrildi: Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Askeri araç devrildi: Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında yaralandıktan sonra tedavi alınan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2023 tarihinde şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır’da meydana gelen askerî araç kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mesut TAŞAR, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Askeri araç devrildi: Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar şehit oldu

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