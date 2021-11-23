Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Binbaşı Mete Yıldırım şehit olduÖğretmenler Günü ile ilgili yazı 2021Villarreal 0 - 2 Manchester United | MAÇ SONUCUCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 'TRT payını faturalardan kaldıran' teklif Komisyon'da kabul edildiŞampiyonlar Ligi: Chelsea - Juventus maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiMasterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Kasım 2021 SalıŞampiyonlar Ligi: Barcelona - Benfica maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiApple'dan Doların rekor kırması sonrası flaş hamle: Satışlar durdurulduApple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?Son dakika: 23 Kasım 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Binbaşı Mete Yıldırım'ın meydana gelen silah kazası sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Piyade Binbaşı Mete Yıldırım’ın şehit olduğu aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı başsağlığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 23 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT