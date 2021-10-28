Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar” Programı'nda flaş açıklamalarHarun Çalışkan kimdir? | Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan nereli ve kaç yaşında?Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerimiz şehit olduAlman bilim insanlarından korkutan açıklama: Yeni varyant aşılara karşı dirençli!Muhassıl ne demek, TDK'ya göre Muhassıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TFF seyirci açıklaması | Statlara tam kapasite seyirci ne zaman alınacak?Son dakika | Profesyonel liglerde statlara tam kapasite seyirci ne zaman alınmaya başlanacak? TFF'den flaş açıklama28 Ekim 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu| Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama: CHP kendi tarihindeki pozitif duruşu terk etmiş görünüyorHalfa ne demek, TDK'ya göre Halfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğu belirtildi.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız Şehit olmuştur."

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Şehidimizin acı haberi Samsun’un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.

Harun Çalışkan kimdir? | Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan nereli ve kaç yaşında?

Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkan şehidin İlyasköy’deki evine gelerek aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Dilek Çalışkan’ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin bu akşam Hakkari’de düzenlenecek tören sonrası naaşının yarın Amasya Merzifon Havaalanı’na getirileceği, akabinde cenazesinin Havza ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

HARUN ÇALIŞKAN KİMDİR?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın  Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.

Harun Çalışkan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Harun Çalışkan kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT