Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız Şehit olmuştur."

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Şehidimizin acı haberi Samsun’un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkan şehidin İlyasköy’deki evine gelerek aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Dilek Çalışkan’ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin bu akşam Hakkari’de düzenlenecek tören sonrası naaşının yarın Amasya Merzifon Havaalanı’na getirileceği, akabinde cenazesinin Havza ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

HARUN ÇALIŞKAN KİMDİR?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.

Harun Çalışkan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Harun Çalışkan kimdir?