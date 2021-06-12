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  3. Son dakika| MSB acı haberi duyurdu: Er Muhammed Ali Akın şehit oldu

Son dakika| MSB acı haberi duyurdu: Er Muhammed Ali Akın şehit oldu

Son dakika.... Milli Savunma Bakanlığı,   Pençe-Yıldırım Harekat'ında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika| MSB acı haberi duyurdu: Er Muhammed Ali Akın şehit oldu

Terör örgütüne karşı sürdürülen  Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan  acı haber daha geldi. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan  Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Bakan Hulusi Akar'ın paylaşılan taziye mesajında,, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi. 

ŞEHİT ER MUHAMMED ALİ AKIN KİMDİR?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın ailesinin Konya'nın Meram ilçesindeki  Havzan Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Şehit Er Muhammed Ali Akın kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

Son dakika| MSB acı haberi duyurdu: Er Muhammed Ali Akın şehit oldu Son dakika| MSB acı haberi duyurdu: Er Muhammed Ali Akın şehit oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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