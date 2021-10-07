Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde roketatarlı saldırı: Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse şehit oldu.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın baş sağlığı mesajı paylaşıldı. Mesajda," Kahraman silah arkadaşımız, 07 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.