Son dakika! MSB acı haberi duyurdu! Hatay'a ateş düştü! Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit oldu!

Son dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki bir üste meydana gelen silahlı kaza sonucu Hatay Antakyalı Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete, Kuzey Irak'ta şehit oldu. Acı haberi MSB duyururken, şehit ateşinin düştüğü baba ocağına acı haber, sabah saatlerinde verildi. Şehidin Antakya Altınçay mahallesindeki evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

MSB DUYURDU

MSB'den yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.