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  3. Son dakika |MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Onb. Haydar Şenel şehit oldu

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Onb. Haydar Şenel şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısı sonucu yaralanan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Onb. Haydar Şenel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 13 Mayıs günü teröristlerce yapılan Zeytin Dalı Bölgesi'nde yapılan havan saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yaralandığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Hastanede tedavi altına alınan P.Uzm.Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

Açıklamada şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile millete başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere acil şifalar dilendi. 

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Onb. Haydar Şenel şehit olduSon dakika |MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Onb. Haydar Şenel şehit oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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