Son dakika |MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Onb. Haydar Şenel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 13 Mayıs günü teröristlerce yapılan Zeytin Dalı Bölgesi'nde yapılan havan saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yaralandığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Hastanede tedavi altına alınan P.Uzm.Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

Açıklamada şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile millete başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere acil şifalar dilendi.