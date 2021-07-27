Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün acı haberini Vatan Mahallesinde yaşayan Nihat- Fatma Özcücük çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Yakınları, nişanlı olduğu öğrenilen şehit Ali Rıza Özcücük'ün sabah annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti. Şehit Özcücük'ün yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

ACI HABER ŞEHİDİMİZİN AKSARAY'DAKİ AİLESİNE ULAŞTI

Şehit Güçlüer'in acı haberi İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan ve bayram nedeniyle memleketleri Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesine gelen annesi Aybeniz ve babası Mustafa Güçlüer'e askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra sinir krizi geçiren anne Aybeniz Güçlüer'e, hazırda bekletilen ambulansta müdahale edildi. Haberi alan yakınları eve akın ederken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

1 kız kardeşi olan ve bekar olduğu öğrenilen Güçlüer'in cenazesinin yarın Ihlara beldesinde defnedilmesi bekleniyor.

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