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  3. Son dakika |MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonunda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonunda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonunda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan   Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bugün teröristlerle çatışma çıktığı belirtilerek,"  3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. 

Şehit askerlerin kimlikleri henüz açıklanmazken operasyonlar devam ediyor. 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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