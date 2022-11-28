MSB açıkladı: 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

MSB, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
MSB açıkladı: 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

MSB, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Terör örgütü DHKP/C'ye darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı!
Terör örgütü DHKP/C'ye darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı!
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı'nda konuşuyor
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı'nda konuşuyor
FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında
FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında
Gaziantep'teki cani anne dehşeti! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti: Devlet korumasına alındılar!
Gaziantep'teki cani anne dehşeti! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti: Devlet korumasına alındılar!
Son Haberler
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Pekin'de, protestocular "karantina istemiyoruz", "özgürlük istiyoruz" sloganları attı
Pekin'de, protestocular "karantina istemiyoruz", "özgürlük istiyoruz" sloganları attı
Sepette iyilik! Trendyol, 58 STK’nın 3 bin ürününü müşteriyle buluşturuyor
Sepette iyilik! Trendyol, 58 STK’nın 3 bin ürününü müşteriyle buluşturuyor
Telefon fırlatma akımına alışılmıştı ama bu akım ilk defa görüldü! Manisa'da konser veren Sinan Akçıl'ın sahnesine öyle bir şey fırlatıldı ki...
Telefon fırlatma akımına alışılmıştı ama bu akım ilk defa görüldü! Manisa'da konser veren Sinan Akçıl'ın sahnesine öyle bir şey fırlatıldı ki...
Pervin Buldan'ın kızı annesini öyle bir vaziyette kayda aldı ki! HDP'li vekil içtikten sonra kızının kalbini paramparça etti! Hepsini yayınladı...
Pervin Buldan'ın kızı annesini öyle bir vaziyette kayda aldı ki! HDP'li vekil içtikten sonra kızının kalbini paramparça etti! Hepsini yayınladı...
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Çok Okunanlar
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...
Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...
AK Parti'lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri yuvarlak masa etrafında dönedursun, biz işimize bakacağız"
AK Parti'lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri yuvarlak masa etrafında dönedursun, biz işimize bakacağız"
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var