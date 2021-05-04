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  3. Son dakika | MSB açıkladı! Askerimize makineli tüfekle ateş açan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB açıkladı! Askerimize makineli tüfekle ateş açan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiklerimize makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Son dakika | MSB açıkladı! Askerimize makineli tüfekle ateş açan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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