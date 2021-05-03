SON DAKİKA! MSB açıkladı! Bakan Akar Libya'nın başkenti Trablus'a gitti!

Son dakika... MSB tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gittiği bildirildi.

LİBYALI YEKİLİLERLE GÖRÜŞECEK

Bakan Akar'ın da bulunduğu uçak, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na indi. Bakan Akar, Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılandı. Libyalı yetkililerle görüşecek ve eğitim, yardım, danışmanlık unsurunu ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelecek.

MSB tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya'nın Başkenti Trablus'a gitti." ifadeleri kullanıldı.

(AA)