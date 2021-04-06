Son dakika| MSB açıkladı: Barış Pınarı'nde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Sınır içi ve sınır dışında terörle mücadele kararlılıkla sürerken girişimlerde bulunan terör örgütü unsurlarına da fırsat tanınmıyor. Bu kapsamda saldırı amacıyla Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha...Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.