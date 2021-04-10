SON DAKİKA! MSB açıkladı: 24 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika... MSB: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu. Tünelde 24 kaçak göçmen yakalandı.

MSB Twitter üzerinden konu ile ilgili paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda MSB, hudut personelinin dikkati sayesinde ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünelin keşfedildiğini iletti. Aynı açıklamada MSB, tünelin yasa dışı geçiş ve terörist sızmalarında kullanılabileceğini bildirdi.