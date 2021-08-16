Son dakika | MSB açıkladı! Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildiMasterchef Gulaş nasıl yapılır? | Gulaş tarifi | Malzemeleri nelerdir?Gulaş ne demek? | Gulaş anlamı nedir?Masterchef Görkem kimdir? Kaç yaşında? | Görkem Demiral İnstagram hesabı nedir?Otoyolda zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandıYeni Malatyaspor 1 - 5 Trabzonspor | MAÇ SONUCU16 Ağustos 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | AFAD açıkladı! Sel felaketinde can kaybı sayısı 77'e yükseldiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 16 Ağustos 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıSon dakika | Bakan Dönmez açıkladı: 3 ay ertelenecek
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MSB açıkladı! Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB açıkladı! Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Son dakika | MSB açıkladı! Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Mehmetçik'in Irak’ın kuzeyindeki Metina’daki operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ile Mehmetçiklerimizi şehit eden bölücü terör örgütü PKK'ya mensup teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi.

Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT