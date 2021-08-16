Son dakika | MSB açıkladı! Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Mehmetçik'in Irak’ın kuzeyindeki Metina’daki operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ile Mehmetçiklerimizi şehit eden bölücü terör örgütü PKK'ya mensup teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi.

Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı."