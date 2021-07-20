Son dakika | MSB açıkladı: Son 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika | Galatasaray'ın PSV maçı kadrosu belli oldu! O isimler kadroda yokNobran ne demek? Nobran kelime anlamı ne?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47.yıl dönümü törenlerinde konuştu: Bizden kimse geriye dönüş beklemesinAcun Ilıcalı ilk kez açıkladı: Şeyma Şubası nafaka almayı bıraktıBayram sonrası için hesaplar yapıldı! Vaka artışına karşı aşılar kalkan olacakTaksim Camii'nde ilk bayram namazı heyecanı! Vatandaşlar akın ettiSağlık Bakanı Koca'dan uyarılı Kurban Bayramı mesajı: Bu iş aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye, Kabil Havalimanı için ABD'ye 3 şart sunduSon dakika | AFAD duyurdu: Yunanistan Boeotia'da 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MSB açıkladı: Son 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB açıkladı: Son 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve sınır ötesinde son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | MSB açıkladı: Son 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik yurt içinde ve sınır ötesinde hain terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. Bu kapsamda son 5 günde 39 teröristin etkisiz  hale getirildi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek."

 

{TITLE_STRIP}Son dakika | MSB duyurdu: Metina'da 5 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi!

{TITLE_STRIP}Son dakika | MSB açıkladı! Gara'ya hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA | MSB: Hain saldırı girişimi son anda engellendi: 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

{TITLE_STRIP}Suriye'de TSK'nın ambulansına saldırı! Keskin nişancı teröristler ateş açtı! Hasta bebek ve annesinden ne istediniz?

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı duyurdu: Haziran ayında 92 terörist etkisiz hale getirildi!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT