Son dakika | MSB açıkladı: Son 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik yurt içinde ve sınır ötesinde hain terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. Bu kapsamda son 5 günde 39 teröristin etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek."

Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek. pic.twitter.com/AlFrRQosdX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2021

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