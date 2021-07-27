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Son dakika | MSB açıkladı: Terör örgütüne ateş destek darbesi! 6 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 6 teröristin kara ateş destek vasıtaları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!"  denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!"

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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