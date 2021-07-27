Son dakika | MSB açıkladı: Terör örgütüne ateş destek darbesi! 6 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 6 teröristin kara ateş destek vasıtaları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!" denilerek şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!"
Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/7LFuo76hMY