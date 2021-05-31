Son dakika | MSB açıkladı: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandığı ifade edildi. Açıklamada yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü PKK'ya mensup olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."