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  3. Son dakika | MSB açıkladı: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Son dakika | MSB açıkladı: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla üTürkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandığı belirtildi.

Son dakika | MSB açıkladı: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandığı ifade edildi.  Açıklamada yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü PKK'ya mensup olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

MSB açıkladı: yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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