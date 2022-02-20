20 Şubat 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon dakika | MSB açıkladı: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildiNominatif ne demek, TDK'ya göre Nominatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İffet'in Cemil'i Faruk Peker'den Müjde Ar ile çektiği tecavüz sahnesi hakkında bomba itiraf! "Seksüel bir fantezi" ifadesi çok konuşulacak!İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinde değişikliğe gidildi!Zazaca ne demek, TDK'ya göre Zazaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Camdaki Kız final mi yapıyor? Dizinin Selen'i Selma Ergeç'in itirafı kafaları iyice karıştırdı!İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMarketlerin fahiş fiyat politikasına bakanlıktan hamle! Hazine ve Maliye Bakanlığı şikayet sistemi kurdu!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MSB açıkladı: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB açıkladı: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB'den gelen açıklamaya göre Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği öğrenildi.

Son dakika | MSB açıkladı: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada  Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

İşte MSB'den gelen o açıklama;

"Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT