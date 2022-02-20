Son dakika | MSB açıkladı: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

İşte MSB'den gelen o açıklama;

"Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."