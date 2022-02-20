Son dakika | MSB açıkladı: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! MSB'den gelen açıklamaya göre Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği öğrenildi.
Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini belirtti.
İşte MSB'den gelen o açıklama;
"Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2022
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/C1eKNOuQoz