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  3. SON DAKİKA | Terör örgütüne geçit yok! Ülkeye sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Terör örgütüne geçit yok! Ülkeye sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Pençe operasyonları kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

SON DAKİKA | Terör örgütüne geçit yok! Ülkeye sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA haberi... Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada teröre geçit vermediği vurgulanarak, sızma girişimindeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Pençe operasyonları kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde ise bir PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | Terör örgütüne geçit yok! Ülkeye sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

SON DAKİKA | Terör örgütüne geçit yok! Ülkeye sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi

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