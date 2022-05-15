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  3. Son dakika | MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Öldürülen toplam terörist sayısı 95'e yükseldi!

Son dakika | MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Öldürülen toplam terörist sayısı 95'e yükseldi!

Son dakika! MSB tarafından yapılan açıklamada 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öldürülen toplam terörist sayısı 95'e yükseldi.

Son dakika | MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Öldürülen toplam terörist sayısı 95'e yükseldi!

Son dakika! MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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