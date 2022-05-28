SON DAKİKA! MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Pençe-Kilit operasyonunda 18 PKK'LI SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.