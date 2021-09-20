Son dakika | MSB duyurdu: 3 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2021
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK #PençeŞimşek pic.twitter.com/JOuW749o3X