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  3. Son dakika | MSB duyurdu: 3 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: 3 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | MSB duyurdu: 3 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

 

Son dakika | MSB duyurdu: 3 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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