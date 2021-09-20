Son dakika | MSB duyurdu: 3 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK #PençeŞimşek pic.twitter.com/JOuW749o3X