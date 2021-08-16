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  3. Son dakika | MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika | MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma BakanlığıIrak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK'ya mensup 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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