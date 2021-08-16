Son dakika | MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK'ya mensup 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.