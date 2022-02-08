Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna taciz ateşine verilen karşılık sonucu 4, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 1 olmak üzere 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!"
1⃣PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. pic.twitter.com/UTLAIcZm0x— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2022