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  3. Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna taciz ateşine verilen karşılık sonucu 4, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 1 olmak üzere 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... MSB duyurdu: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!"

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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