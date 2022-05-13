Son dakika! MSB duyurdu! 52 terörist öldürüldü! "İnlerine giriyoruz"
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 52 terörist öldürüldüğünü açıkladı.
Son dakika! MSB'den yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52'ye yükselmiştir." ifadeleri yer aldı. Paylaşımı alıntılayan sosyal medya kullanıcılarından "İnlerine giriyoruz" yorumları geldi.
"ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"
MSB'den yapılan açıklamanın detaylarında "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir.
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir.
Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.