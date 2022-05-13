Son dakika! MSB duyurdu! 52 terörist öldürüldü! "İnlerine giriyoruz"

Korku filmi gerçek oldu! Beyaz çarşaflı kişiyi görenler ne yapacağını şaşırdı!

Bakan Varank: "Bu ülkede hukuk var’ diyorsunuz ama sizin aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür."