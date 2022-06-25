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  3. Son dakika! MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı operasyonlarla ilgili vererek sosyal medyadan duyurdu. 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika! MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'in sosyal medya paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

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