Son dakika | MSB duyurdu: 8 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi
Son dakika... Mili Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesini sürdüren Mehmetçik hainlere fırsat tanımıyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. "
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