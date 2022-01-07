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  3. Son dakika | MSB duyurdu: 8 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: 8 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi

Son dakika... Mili Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesini sürdüren Mehmetçik hainlere fırsat tanımıyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.  Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.  Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.  "

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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