Son dakika | MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yurt içi ve sınır dışında terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdüren kahraman Mehmetçikler, teröristlerin saldırılarına izin vermiyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi.
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2022
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/G2oDbLk8A2