Son dakika | MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Yurt içi ve sınır dışında terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdüren kahraman Mehmetçikler, teröristlerin saldırılarına izin vermiyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."