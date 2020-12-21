Son dakika... MSB duyurdu: Askerlik sevk işlemleri 26-28 Ocak'ta yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecek olan yükümlülerin sevk işlemlerinin 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada," Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." denildi.
Detaylar gelecek...