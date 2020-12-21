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  3. Son dakika... MSB duyurdu: Askerlik sevk işlemleri 26-28 Ocak'ta yapılacak

Son dakika... MSB duyurdu: Askerlik sevk işlemleri 26-28 Ocak'ta yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecek olan yükümlülerin sevk işlemlerinin 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Son dakika... MSB duyurdu: Askerlik sevk işlemleri 26-28 Ocak'ta yapılacak

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada,"  Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." denildi.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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