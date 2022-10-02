SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
SON DAKİKA! MSB duyurdu: Asos bölgesinde 23 terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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