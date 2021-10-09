Son dakika | MSB duyurdu! Avaşin bölgesine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan " Güçlü, Kararlı ve Muktedir! " ifadeleriyle yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! "