Manchester City 1 - 0 Wolverhampton |Maç sonucu, özeti | Sterling, City'ye hayat verdiSurvivor yine aşk doğurdu! Yarışmaya damga vuran eski iki yarışmacı sarmaş dolaş! İnanamayacaksınızİstanbulspor - Eyüpspor canlı izle | İstanbulspor - Eyüpspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linkiBursaspor - Manisa FK canlı izle | Bursaspor - Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSosyal Olay ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antalyaspor - Trabzonspor canlı izle | Antalyaspor- Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiBalıkesirspor - Ümraniyespor canlı izle | Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkiKayseri'de koca vahşeti! Eşini ve üvey kızını canice öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu!Chelsea - Leeds United canlı izle | Chelsa - Leeds United maçı A Spor canlı yayın izle linkiLiverpool - Aston Villa canlı izle | Liverpool - Aston Villa maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika |MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika |MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı , Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika |MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT