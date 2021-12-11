Son dakika |MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/2WJ06hbjCo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2021