Son dakika |MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı , Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2021
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/2WJ06hbjCo