Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede Mehmetçik'in terör ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:

"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.



Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/xg0zHMqIOY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2022

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