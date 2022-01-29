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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede Mehmetçik'in terör ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:

"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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