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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından," Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi. 

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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