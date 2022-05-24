Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından," Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2022
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nOnkDwB8bG
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