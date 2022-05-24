Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Kurbanlık alacakların cebi fena yanacak! Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belirlendi! Neredeyse bir araba parası!

Celal Şengör'den Hz. İbrahim ve Hz. Musa için skandal sözler: İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil, Musa peygamberi tarih bilmiyor