Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine 10 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi hazırlığında bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Terörle mücadele teröristlerin hain emellerine izin vermeyen kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristleri etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."