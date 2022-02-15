Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 6, Barış Pınarı bölgesinde ise 6 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor!
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."