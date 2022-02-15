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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 6, Barış Pınarı bölgesinde ise 6 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor! 

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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