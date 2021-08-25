Son dakika | MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele devam ederken Mehmetçik, teröristlere fırsat vermiyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!

Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."



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