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Son dakika! MSB duyurdu! Gıda krizi çözülüyor!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, "Tahıl krizinin çözümü için "Kırmızı hat kuruldu" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! MSB duyurdu! Gıda krizi çözülüyor!

Son dakika!  Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması dünya genelinde tahıl krizinin yaşanmasına sebep oluyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve yaşanan çatışmalar sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor. Konuya ilişkin harekete geçildiğini duyuran Milli Savunma Bakanı Akar, "Tahıl krizinin çözümü için "Kırmızı hat kuruldu" ifadelerine yer verdi.

 

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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