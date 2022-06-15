Son dakika! MSB duyurdu! Gıda krizi çözülüyor! Ukrayna'daki tahıl için "Kırmızı Hat" kuruluyor!

Son dakika! Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması dünya genelinde tahıl krizinin yaşanmasına sebep oluyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve yaşanan çatışmalar sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor. Konuya ilişkin harekete geçildiğini duyuran Milli Savunma Bakanı Akar, "Tahıl krizinin çözümü için "Kırmızı hat kuruldu" ifadelerine yer verdi.

GIDA KRİZİ ÇÖZÜLÜYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknik çalışmalarımız devam ediyor. Ukraynalıların limandaki mayınları temizlemesi, limandan çıktıktan sonra belirli koridorlardan toplanma bölgesine girinceye kadar Ruslar tarafından eşlik edilmesi, olası mayınların temizlenmesi, ondan sonra da tercihen Türk unsurları tarafından ticari gemilerin emniyetli seyirlerinin sağlanması.

Bir an önce işi sonlandırmak istiyoruz. Bizim hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz" ifadelerine yer verdi.