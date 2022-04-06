Son dakika | MSB duyurdu! Kefken açıklarında mayın tespit edildi

Son dakika | Rusya- Ukrayna savaşı denizlerimizi tehlikeye soktu! MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda mayın bulundu! SAS Timi etkisiz hale getirdi

Ukrayna'nın Rusya'nın denizden gelebilecek saldırılarına karşı yerleştirdiği serseri mayınlar Karadeniz'de tehlike saçmaya devam ediyor. Son olarak Kocaeli'nin Kandıran ilçesine bağlı Kefken'de mayın tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.

Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."

Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.



Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2022

İSTANBUL BOĞAZI VE İĞNEADA AÇIKLARINDA MAYIN TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan ilk olarak 26 Mart günü İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın, Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından etkisiz hale getirildi.

28 Mart günü Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmiş ve SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

