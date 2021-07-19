Son dakika | MSB duyurdu: Metina'da 5 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi
Son dakika... Irak'ın Metina bölgesinde tespit edilen 5 terörist ATAK helikopteri tarafından etkisiz hale getirildi.
Yurt içi ve sınır dışında terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik hainlere şans tanımıyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 5 teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
" Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2021
Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK #PençeŞimşek pic.twitter.com/0ep6p5PGcN