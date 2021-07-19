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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Metina'da 5 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: Metina'da 5 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

Son dakika... Irak'ın Metina bölgesinde tespit edilen 5 terörist ATAK helikopteri tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MSB duyurdu: Metina'da 5 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

Yurt içi ve sınır dışında terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik hainlere şans tanımıyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 5 teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

Son dakika | MSB duyurdu: Metina'da 5 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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