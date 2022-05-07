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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor." ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede, şu kaydedildi:

"Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. "

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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