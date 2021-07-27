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  3. Son dakika | MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle toplam sayının 15'e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika | MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu."

NE OLMUŞTU? 

Milli Savunma Bakanlığı 24 Temmuz günü Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını açıklamıştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

 Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

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Tayfun Altuntaş
Editör
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