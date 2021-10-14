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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Son 5 günde 16 terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu: Son 5 günde 16 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere 16 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | MSB duyurdu: Son 5 günde 16 terörist öldürüldü

Terörle mücadelesini yurt içinde ve sınır dışında sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri saldırı girişimlerini bertaraf etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son beş günde 16 teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Tayfun Altuntaş
Editör
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