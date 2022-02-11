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  3. Son dakika |MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: 29 terörist öldürüldü

Son dakika |MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: 29 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 28, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yurt içi ve sınır dışında terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetli saldırı ve sızma girişimlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. 

 Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! 

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Mücadelemiz sürüyor/sürecek!"

 

 

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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