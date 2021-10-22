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Son dakika | MSB duyurdu: Teröre ve teröriste geçit yok! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristsin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gün içinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle bir günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Son dakika | MSB duyurdu: Teröre ve teröriste geçit yok! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Teröre ve teröriste geçit yok!" ifadeleriyle yapılan bilgilendirmede," Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.

Öte yandan sabah saatlerinde de aynı bölgeye saldırı hazırlığında bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi verilmişti. 

Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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