Son dakika | MSB duyurdu: Teröre ve teröriste geçit yok! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristsin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gün içinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle bir günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Teröre ve teröriste geçit yok!" ifadeleriyle yapılan bilgilendirmede," Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.
Öte yandan sabah saatlerinde de aynı bölgeye saldırı hazırlığında bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi verilmişti.
Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2021
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/SzDqoHJuQK