Son dakika | MSB duyurdu: Teröre ve teröriste geçit yok! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Teröre ve teröriste geçit yok!" ifadeleriyle yapılan bilgilendirmede," Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.

Öte yandan sabah saatlerinde de aynı bölgeye saldırı hazırlığında bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi verilmişti.

Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.