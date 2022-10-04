Son dakika | MSB duyurdu: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Terörle mücadele son hız devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MSB duyurdu: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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