Son dakika | MSB duyurdu: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!

Terörle mücadele son hız devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/LuRinGylJZ
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