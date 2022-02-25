Son dakika | MSB duyurdu: Üç bölgede 12 PKK/ YPG'li terörist öldürüldü

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır dışında devam ederken son durum hakkında Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!" denildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı hakkında bilgi verilerek şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. "

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/rmUuY9W2oz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2022

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MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi