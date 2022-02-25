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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Üç bölgede 12 PKK/ YPG'li terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu: Üç bölgede 12 PKK/ YPG'li terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde 2, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise 10 olmak üzere 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MSB duyurdu: Üç bölgede 12 PKK/ YPG'li terörist öldürüldü

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır dışında devam ederken son durum hakkında Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!" denildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı hakkında bilgi verilerek şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. "

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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