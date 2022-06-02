Son dakika | MSB "Kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz " diyerek duyurdu! 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütleriyle yurt içinde ve sınır dışında mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!" ifadesi kullanılarak şu denildi:

"Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oLAY0bsOU0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2022

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